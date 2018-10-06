Сб, 6.10.2018
Есть такая поговорка: "Приготовь ребенка к пути, а не путь для ребенка". Так вот - электронные журналы во многом ведут ребенка не в том направлении... Эрика Сташкевич, журналист TVNET

Агитация в день выборов: даже через телефон

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ФОТО: ekrānuzņēmums

В день выборов, а также за сутки агитация запрещена. В то же время органы получили десятки сигналов о возможных нарушениях: агитации, покупке голосов и других.

В TVNET также обратилась одна читательница, которая утром, 6 октября, по Whatsapp получила призыв голосовать за конкретного политика.

"Сегодня утром по Whatsapp получила сообщение от Юрия Журавлева, о чем свидетельствует профиль телефонного номера. Лишним будет говорить, что свой номер этому человеку я не давала", - написала читательница.

Юрий Журавлев на выборах в 13-й Сейм выставил свою кандидатуру от партии "За альтернативу".

Читательница указала, что проинформировала о случившемся Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. 

Ранее сообщалось, что Полиция безопасности получила около 50 сигналов о возможном противозаконном влиянии на избирателей, а также о возможной подделке результатов голосования.

В свою очередь Госполиция задержала шестерых лиц за агрессивное поведение и хулиганство на избирательных участках.

ФОТО: ekrānuzņēmums

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