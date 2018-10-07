На днях в Голливуде состоялась премьера фантастического фильма по комиксам "Веном" с Томом Харди и Мишель Уильямс в главных ролях. Создатели его предлагают пофантазировать: что если в один прекрасный день в вас вселится злое существо-симбиот, который наделит вас сверхчеловеческими способностями? Пофантазируйте и вы: фильм уже в латвийском прокате.
Сюжет фильма навеян мини-серией комиксов "Смертоносный защитник" и "Планета симбиотов".
Эдди Брок — журналист-неудачник, потерявший работу, невесту и уверенность в себе — расследует деятельность ученого, миллиардера, плейбоя и филантропа Карлтона Дрэйка, который между запуском ракет и экскурсиями для детей проводит смертельные опыты над людьми. Дрэйк привозит на Землю образцы инопланетных существ, симбиотов, в которых видит потенциал для создания новых, более совершенных людей. Незаконно проникнув в лабораторию Дрэйка, Эдди становится хозяином для одного из симбиотов, Венома. На них начинается охота...
Вот как описывает фильм один из зрителей: "Весь фильм Веном постоянно повторяет Эдди Броку: "Я голоден, Эдди. Я хочу съесть мозг, Эдди. Ты неудачник, Эдди. Ты слабак, Эдди".
Другие зрители отмечают, что фильм получился веселый, "даже когда на экране происходит полный идиотизм".