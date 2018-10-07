На днях в Голливуде состоялась премьера фантастического фильма по комиксам "Веном" с Томом Харди и Мишель Уильямс в главных ролях. Создатели его предлагают пофантазировать: что если в один прекрасный день в вас вселится злое существо-симбиот, который наделит вас сверхчеловеческими способностями? Пофантазируйте и вы: фильм уже в латвийском прокате.