Сб, 6.10.2018
У меня может странная ассоциация, но Рига у меня ассоциируется с хлебом. Алина Астровская, "Орел и Решка"

Exit poll: в 13-й Сейм могут пройти 7 партий

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ФОТО: Vēlētāja foto

В 20.00 избирательные участки по всей Латвии закрыли свои двери. ЦИК начал подсчет голосов, результаты будут ближе к утру. Согласно данным exit poll, в 13-й Сейм могут пройти 7 партий.

Итак, согласно опросам у избирательных участков, партии могут набрать следующее количество голосов:

  • "Согласие" - 19.4%,
  • Развитию/За! - 13.4%,
  • ВЛ-ТБ/ДННЛ - 12.6%,
  • Новая консервативная партия - 12.4%,
  • KPV LV - 11.5%, 
  • Союз зеленых и крестьян - 9.7%,
  • Новое Единство - 6.9%,
  • Региональное объединение - 3.5%,
  • Русский союз - 3.2%,
  • Прогрессивные - 2.7%,
  • Латвийские националисты - 1.1%,
  • Партия действия - 0.4%,
  • От сердца Латвии - 0.4%,
  • За альтернативу - 0.4%,
  • Центристская партия - 0.2%, 
  • LSDSP/KDS/GKL - 0.1%.

При этом 2.1% проголосовали против всех, осознанно бросив в урну испорченный конверт или вообще ничего не бросили, хотя и зарегистрировались.

Опрос у избирательных участков проводили агентство LETA, Латвийское телевидение, Латвийское радио, Рижский университет им.Страдыня, центр исследований SKDS.

Напоминаем, это не официальные данные, а данные опросов.

Чтобы пройти в Сейм, партии должны набрать не менее 5% голосов избирателей.

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