Exit poll: в 13-й Сейм могут пройти 7 партий
6 октября 2018, 20:11
В 20.00 избирательные участки по всей Латвии закрыли свои двери. ЦИК начал подсчет голосов, результаты будут ближе к утру. Согласно данным exit poll, в 13-й Сейм могут пройти 7 партий.
Итак, согласно опросам у избирательных участков, партии могут набрать следующее количество голосов:
При этом 2.1% проголосовали против всех, осознанно бросив в урну испорченный конверт или вообще ничего не бросили, хотя и зарегистрировались.
Опрос у избирательных участков проводили агентство LETA, Латвийское телевидение, Латвийское радио, Рижский университет им.Страдыня, центр исследований SKDS.
Напоминаем, это не официальные данные, а данные опросов.
Чтобы пройти в Сейм, партии должны набрать не менее 5% голосов избирателей.