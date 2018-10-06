Сб, 6.10.2018
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  • Выборы в 13-й Сейм завершились, избирательные участки закрыты

Выборы в 13-й Сейм завершились, избирательные участки закрыты

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ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

В субботу, в 20.00 часов выборы в 13-й Сейм завершились, все избирательные участки в Латвии закрыты.

В других часовых поясах граждане Латвии еще могут голосовать на выборах до 20 часов местного времени.

Последними закроются избирательные участки в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и Сиэтле в США и в Ванкувере в Канаде. Эти участки закроются в 6 часов утра по латвийскому времени.

До 16 часов на 954 участках в Латвии проголосовало более 604 645 избирателей, или 39,06% обладающих правом голоса, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии. В эту статистику вошли и те, кто голосовал досрочно.

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