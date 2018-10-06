Выборы в 13-й Сейм завершились, избирательные участки закрыты

В других часовых поясах граждане Латвии еще могут голосовать на выборах до 20 часов местного времени.

Последними закроются избирательные участки в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и Сиэтле в США и в Ванкувере в Канаде. Эти участки закроются в 6 часов утра по латвийскому времени.