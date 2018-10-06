Тина Тернер рассказала о трансплантации почки

По словам певицы, в 2016 году ей диагностировали рак кишечника. Из-за неприятных побочных эффектов Тернер была вынуждена отказаться от традиционных методов лечения в пользу гомеопатических средств. В результате ее состояние ухудшилось, и у певицы развилась почечная недостаточность.

Стать донором для Тернер решил ее муж, немецкий музыкальный продюсер Эрвин Бах, и в апреле 2017 года врачи провели операцию по трансплантации. Как отмечается, она оказалась довольно успешной, однако певица все еще продолжает бороться с осложнениями, поскольку ее тело «отвергает новый орган».

Тина Тернер и Эрвин Бах поженились в 2013 году спустя 26 лет с начала их отношений.