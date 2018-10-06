Политолог: результаты опросов говорят о фрагментированном 13-м Сейме

"Пока ничего больше не хотелось бы комментировать, потому что результаты у многих партий похожи, и, как свидетельствуют результаты экзитполов на прошлых выборах, они могут значительно отличаться от результатов выборов. В этом случае каждый процент имеет значение", - сказала она.

В случае, если результаты выборов хоть в какой-то мере будут совпадать с результатами опросов, очень большой неожиданностью будет слабый результат Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) и хороший результат "Для развития/За!".

Очень близки к 5% еще две партии, и избиратели одной из них - Русского союза Латвии - могли во время опросов постесняться сказать о своем выборе.

На выборах в 13-й Сейм больше всего голосов получили партии "Согласие", "Для развития/За!", национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ), Новая консервативная партия (НКП) и "KPV LV", свидетельствуют данные опросов на выходе с избирательных участков (экзитполов), которые проводили агентство ЛЕТА, Латвийское телевидение, Латвийское радио и Рижский университет Страдиньша.

5%-ный барьер для прохождения в Сейм, вероятно, преодолели также Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) и "Новое Единство".