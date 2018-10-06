Страшная авария в России: в лобовом столкновении автобуса и маршрутки погибли 13 человек (видео)

Столкновение автобуса и маршрутки в Тверской области. ФОТО: Sputnik/Scanpix

Погибли водитель и 12 пассажиров Ford. Три человека - пассажир микроавтобуса, пассажир и водитель ЛиАЗа - госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Одна из выживших пассажирок автобуса рассказала РИА "Новости", что водитель ЛиАЗ пытался уйти от столкновения, но не смог. По словам женщины, она сидела на переднем сиденье, увидела, что микроавтобус едет навстречу, и "немножко спряталась".

Момент ДТП попал на видеорегистратор одного из участников движения, кадры публикует канал НТВ. Запись подтверждает, что внезапно возникших помех на дороге, которые могли бы заставить водителя Ford экстренно свернуть на встречку, не было. По одной из версий, водитель микроавтобуса уснул за рулем.

По данным следователей, в момент аварии микроавтобус ехал со скоростью около 100 км/ч. Удар был такой силы, что Ford буквально вмяло в ЛиАЗ, а несколько пассажирских кресел отлетели на 15 метров от места столкновения.

В пресс-службе Ликинского автобусного завода РИА "Новости" сообщили, что попавший в ДТП автобус ЛиАЗ-5256.34, был выпущен в 2010 году, и его техническое состояние не могло стать причиной или повлиять на последствия аварии.

В Тверской области 6 и 7 октября объявлены днями траура. Власти региона выделят по 200 тысяч рублей семьям погибших, пострадавшие получат от правительства области по сто тысяч рублей. Также родственники погибших получат страховые выплаты в соответствии с действующим законодательством.

По данным портала Tverigrad.ru, глава "Трансавто" Алексей Морозов был задержан в ночь на 6 октября в рамках уголовного дела по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), сообщает Newsru.com.