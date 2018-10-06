Павлютс: результаты экзитполов свидетельствуют о смене политической картины

Опросы избирателей на выходе с участков (экзитполы) свидетельствуют, что "Для развития"/За!", возможно, набрало 13,4% голосов из тех, кто сообщил свой выбор. Официальные результаты выборов могут отличаться от этих данных.

Павлютс сказал, что нужно дождаться результатов выборов и считаться с тем, что места, занимаемые париями, могут измениться. Однако результаты опросов говорят о том, что люди хотят разумных перемен в пользу современной и качественной политики.