Павлютс: результаты экзитполов свидетельствуют о смене политической картины

"На данные опросов избирателей мы смотрим с осторожным оптимизмом, и они свидетельствуют, что политическая картина в Латвии меняется", - сказал агентству ЛЕТА сопредседатель партийного объединения "Для развития"/За!" Даниэль Павлютс.
Опросы избирателей на выходе с участков (экзитполы) свидетельствуют, что "Для развития"/За!", возможно, набрало 13,4% голосов из тех, кто сообщил свой выбор. Официальные результаты выборов могут отличаться от этих данных.
Павлютс сказал, что нужно дождаться результатов выборов и считаться с тем, что места, занимаемые париями, могут измениться. Однако результаты опросов говорят о том, что люди хотят разумных перемен в пользу современной и качественной политики.
"После результатов экзитполов мы рассчитываем, что будем в новом Сейме", - сказал Павлютс. Он добавил, что партия будет активной на переговорах о формировании правительства и встретится со всеми политическими силами, по отношению к которым нет "красных линий". "Для развития"/За!" уже ранее заявила, что не будет формировать коалицию с "Согласием" и его возможными партнерами.