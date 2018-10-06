Сб, 6.10.2018
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Павлютс: результаты экзитполов свидетельствуют о смене политической картины

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ФОТО: LETA

"На данные опросов избирателей мы смотрим с осторожным оптимизмом, и они свидетельствуют, что политическая картина в Латвии меняется", - сказал агентству ЛЕТА сопредседатель партийного объединения "Для развития"/За!" Даниэль Павлютс.

Опросы избирателей на выходе с участков (экзитполы) свидетельствуют, что "Для развития"/За!", возможно, набрало 13,4% голосов из тех, кто сообщил свой выбор. Официальные результаты выборов могут отличаться от этих данных.

Павлютс сказал, что нужно дождаться результатов выборов и считаться с тем, что места, занимаемые париями, могут измениться. Однако результаты опросов говорят о том, что люди хотят разумных перемен в пользу современной и качественной политики.

"После результатов экзитполов мы рассчитываем, что будем в новом Сейме", - сказал Павлютс. Он добавил, что партия будет активной на переговорах о формировании правительства и встретится со всеми политическими силами, по отношению к которым нет "красных линий". "Для развития"/За!" уже ранее заявила, что не будет формировать коалицию с "Согласием" и его возможными партнерами.

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