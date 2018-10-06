TVNET RusНовостиПолитикаФото и видео из штаба "Все для Латвии"Фото и видео из штаба "Все для Латвии"Русский TVNET Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать6 октября 2018, 22:10Райвис ДзинтарсФОТО: Jānis Škapars/TVNETПредставители Национального объединения "Все для Латвии"-TB/LNNK ждут результатов выборов в гостинице "Radisson Park Inn" на улице Крогус, 1. ПоделитьсяПоделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментироватьвыборывыборы в латвииНовости Латвиипартиирайвис дзинтарс