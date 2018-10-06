ЦИК: в Латвии голосовали меньше, за рубежом - больше, чем на выборах в 12-й Сейм

Были случаи, когда на избирательных участках за границей не хватало бюллетеней, и их пришлось распечатывать на месте. Так произошло, например, в Новой Зеландии, куда было отправлено 20 комплектов бюллетеней, а проголосовать пришло примерно 50 человек.