ЦИК: в Латвии голосовали меньше, за рубежом - больше, чем на выборах в 12-й Сейм

В Латвии явка граждан на выборы сегодня была меньше, чем на выборах в 12-й Сейм, а за границей количество избирателей увеличилось, рассказал на пресс-конференции председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Арнис Цимдарс.
Были случаи, когда на избирательных участках за границей не хватало бюллетеней, и их пришлось распечатывать на месте. Так произошло, например, в Новой Зеландии, куда было отправлено 20 комплектов бюллетеней, а проголосовать пришло примерно 50 человек.
Также бюллетеней не хватило на участках в Великобритании, Грузии, Германии и Португалии.
Как сообщалось, явка избирателей на выборы 13-го Сейма в субботу и за три дня досрочного голосования составила около 54%, свидетельствуют данные ЦИК с 1004 избирательных участков из 1076.