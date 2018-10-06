Сб, 6.10.2018
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ЦИК: в Латвии голосовали меньше, за рубежом - больше, чем на выборах в 12-й Сейм

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ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

В Латвии явка граждан на выборы сегодня была меньше, чем на выборах в 12-й Сейм, а за границей количество избирателей увеличилось, рассказал на пресс-конференции председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Арнис Цимдарс.

Были случаи, когда на избирательных участках за границей не хватало бюллетеней, и их пришлось распечатывать на месте. Так произошло, например, в Новой Зеландии, куда было отправлено 20 комплектов бюллетеней, а проголосовать пришло примерно 50 человек.

Также бюллетеней не хватило на участках в Великобритании, Грузии, Германии и Португалии.

Как сообщалось, явка избирателей на выборы 13-го Сейма в субботу и за три дня досрочного голосования составила около 54%, свидетельствуют данные ЦИК с 1004 избирательных участков из 1076.

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