Сб, 6.10.2018
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ЦИК на этих выборах получила меньше звонков о нарушениях запрета на агитацию

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Председатель ЦИК Арнис Цимдарс на пресс-конференции после выборов в 13-й Сейм

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

​Сегодня, в день выборов в 13-й Сейм, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) получила меньше звонков от жителей о нарушениях запрета на агитацию, чем на других выборах, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Арнис Цимдарс.

По его мнению, это свидетельствует об эффективном обороте информации в обществе - люди больше осведомлены о том, что нужно делать в случае нарушений запрета.

Люди звонили и задавали вопросы об избирательных участках и их работе. Например, были жалобы на то, что в списках кандидатов есь отличия и на Саласпилсском участке нельзя проголосовать за рижские кандидатские списки. Кто-то получил в паспортах два штампа, а другому избирателю штамп об участии в выборах в паспорт не поставили.

В целом Цимдарс оценил сегодняшние выборы как спокойные.

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