ЦИК на этих выборах получила меньше звонков о нарушениях запрета на агитацию

По его мнению, это свидетельствует об эффективном обороте информации в обществе - люди больше осведомлены о том, что нужно делать в случае нарушений запрета.

Люди звонили и задавали вопросы об избирательных участках и их работе. Например, были жалобы на то, что в списках кандидатов есь отличия и на Саласпилсском участке нельзя проголосовать за рижские кандидатские списки. Кто-то получил в паспортах два штампа, а другому избирателю штамп об участии в выборах в паспорт не поставили.