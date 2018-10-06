Бэнкси поведал о секретном механизме для самоуничтожения картины

Видеозапись он сопроводил цитатой «Стремление к уничтожению — тоже творческое побуждение», которую ошибочно приписал испанскому художнику Пабло Пикассо. По данным «Ленты.ру», настоящий автор высказывания — русский анархист Михаил Бакунин.

«Несколько лет назад я тайно встроил шредер в картину. На тот случай, если ее выставят на аукцион», — говорится в видеозаписи Бэнкси. На опубликованных кадрах показан процесс встраивания лезвий в раму.

Ранее 6 октября появилось видео самоуничтожения картины после финального удара молотка, означающего окончание торгов. «Девочка с шариком» была продана за 1 042 000 фунтов стерлингов. Искусствоведы считают, что стоимость изрезанной картины может вырасти вдвое. «Бэнкси нас сделал. Мы никогда не сталкивались с подобной ситуацией в прошлом», — отметил директор аукциона.