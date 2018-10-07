Политолог: прежняя коалиция может создать единый блок и пригласить партнеров

"Ясно, что парламент будет очень раздробленным", - добавил он.

Политолог считает, что важен большой политический опыт трех правящих партий, которые не упустят возможности показать "новичков" с худшей стороны.

"Процесс будет нелегким, долгим, боюсь, что к середине ноября новое правительство мы еще не увидим. Если можно прогнозировать, что подход "Для развития/За!" в формировании правительства будет прагматичным, то, например, Новой консервативной партии (НКП) может быть сложно убедить своих избирателей в том, что партия должна пойти вместе со "старыми", которых раньше она безжалостно критиковала", - сказал Раевский.

Он не исключает возможности, что к формированию правительства будет привлечена и партия "KPV LV". "Правительству нужны голоса, потому это очень возможно. Все зависит от того, кто именно из "KPV LV" будет избран", - скзал Раевский.

Он отметил также неожиданно низкую явку избирателей на этих выборах. "Люди не пришли на выборы и за это получат фрагментированный парламент, правительсво, напоминающее лоскутное одеяло, которому будет очень сложно принимать решения, сопровождаемое постоянными скандалами", - прогнозировал политолог.