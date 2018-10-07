Жданок: Наши избиратели не говорили о своем выборе из-за страха
7 октября 2018, 1:04
Избиратели Русского союза Латвии (РСЛ) - те самые, которые в экзитполах скрывали свой выбор, считает лидер РСЛ Татьяна Жданок.
Причиной их молчания она считает страх. "В нашем государстве нет свободы слова, разработаны законы, предусматривающие арест людей за высказывания и возбуждение уголовных дел за участие в мирных митингах", - заявила Жданок.
Жданок не назвала партии, с которыми РСЛ готов сотрудничать, если пройдет в Сейм. "По разным вопросам мы готовы работать со всеми, с кем будет общая цель", - сказала она.
Жданок выразила осторожную надежду, что партии удастся преодолеть 5%-ный барьер прохождения в Сейм.