Вс, 7.10.2018
Не секрет, что заблокировать в "час икс" именно Сувалкский коридор, лишив Балтию единственного наземного транзита в "большую" континентальную Европу - давняя мечта престарелых "ястребов" из Генштаба РФ. Иван Пауков, комментатор TVNET

Жданок: Наши избиратели не говорили о своем выборе из-за страха

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Избиратели Русского союза Латвии (РСЛ) - те самые, которые в экзитполах скрывали свой выбор, считает лидер РСЛ Татьяна Жданок.

Причиной их молчания она считает страх. "В нашем государстве нет свободы слова, разработаны законы, предусматривающие арест людей за высказывания и возбуждение уголовных дел за участие в мирных митингах", - заявила Жданок.

Жданок не назвала партии, с которыми РСЛ готов сотрудничать, если пройдет в Сейм. "По разным вопросам мы готовы работать со всеми, с кем будет общая цель", - сказала она.

Жданок выразила осторожную надежду, что партии удастся преодолеть 5%-ный барьер прохождения в Сейм.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ