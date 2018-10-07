Главный редактор TVNET: "Скорее всего у Латвии будет новый премьер..."

"Господин Вейонис может сделать то, что ему велят... Мне тяжело оценивать Вейониса как президента, так как до сих пор я не разглядел в нем большего потенциала чем у предыдущего президента Андриса Берзиньша. Думаю, он выберет того премьера, которого ему скажут. Но я, конечно, могу ошибаться...".

Островскис отметил, что опрос избирателей свидетельствует, что скорее всего у Латвии будет новый премьер, так как нынешний премьер от СЗК - если и не потерпел поражение, то потерял свои позиции точно.

"С точки зрения партии в этой ситуации лучше сохранить свои позиции хотя бы на нынешнем уровне, а кресло премьера отдать кому-нибудь другому, возможно, молодым, смелым популистам".

Островскис отметил, что новый премьер мог бы определить работу нового правительства или невозможность работать.