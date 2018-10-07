Главный редактор TVNET: "Скорее всего у Латвии будет новый премьер..."

"Президент Раймонд Вейонис, согласно предполагаемым результатам на выборах, вытекающим из опросов избирателей, скорее всего назовет того премьера, которого ему скажут", - с таким предположением в видео интервью "Ночь выборов вместе с Даугулисом" выступил главный редактор портала TVNET Томс Островскис.
"Господин Вейонис может сделать то, что ему велят... Мне тяжело оценивать Вейониса как президента, так как до сих пор я не разглядел в нем большего потенциала чем у предыдущего президента Андриса Берзиньша. Думаю, он выберет того премьера, которого ему скажут. Но я, конечно, могу ошибаться...".
Островскис отметил, что опрос избирателей свидетельствует, что скорее всего у Латвии будет новый премьер, так как нынешний премьер от СЗК - если и не потерпел поражение, то потерял свои позиции точно.
"С точки зрения партии в этой ситуации лучше сохранить свои позиции хотя бы на нынешнем уровне, а кресло премьера отдать кому-нибудь другому, возможно, молодым, смелым популистам".
Островскис отметил, что новый премьер мог бы определить работу нового правительства или невозможность работать.
"Бабушка говорила - где два латыша, там три партии. Если есть пять партий, будет 15 версий, как каждая из них могла бы самовыразиться и добиться цели. Это будет очень захватывающе для журналистов, но в целом для политической кухни и системы в Латвии пользы от этого не будет", - резюмировал главред TVNET.