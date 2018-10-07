В России граждане Латвии чаще всего голосовали за "Согласие"
7 октября 2018, 3:53
В России жители Латвии чаще всего голосовали за "Согласие", свидетельствует информация на сайте Центральной избирательной комиссии.
На территории России на выборах 12-го Сейма работали четыре избирательных участка - в Москве, Санкт-Петербурге, Пскове и Калининграде.
"Согласие" было самой популярной партией во всех четырех городах. В Калининграде за него проголосовали 58,33% граждан, в Москве - 45,82%, в Санкт-Петербурге - 44,67%, во Пскове - 36,67%.
На втором месте в России Русский союз Латвии. Во Пскове за него проголосовали 20% избирателей, в Санкт-Петербурге - 14%, в Калининграде - 12,5%, в Москве - 9,82%.
В Москве 9,82% было отдано за "Для развития/За!", в Калининграде 12,5% голосов набрала "KPV LV".