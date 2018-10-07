В России граждане Латвии чаще всего голосовали за "Согласие"

На территории России на выборах 12-го Сейма работали четыре избирательных участка - в Москве, Санкт-Петербурге, Пскове и Калининграде.

"Согласие" было самой популярной партией во всех четырех городах. В Калининграде за него проголосовали 58,33% граждан, в Москве - 45,82%, в Санкт-Петербурге - 44,67%, во Пскове - 36,67%.

На втором месте в России Русский союз Латвии. Во Пскове за него проголосовали 20% избирателей, в Санкт-Петербурге - 14%, в Калининграде - 12,5%, в Москве - 9,82%.