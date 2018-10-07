В воскресенье по всей Латвии пройдут дожди

В воскресенье Латвию с запада пересечет холодный атмосферный фронт, который принесет дожди, сообщает агентство ЛЕТА.
В Курземе осадки начнутся в первой половине дня, в Латгале - вечером. Перед дождем будет дуть слабый или умеренный южный и западный ветер, за фронтом придет северный ветер, его порывы превысят 10 метров в секунду и на побережье достигнут 15-20 метров в секунду.
Максимальная температура воздуха составит +11..+17 градусов. С дождем станет прохладнее, и вечером по всей стране, за исключением Латгалии, воздух остынет до +5..+10 градусов.
В Риге сохранится облачность, после обеда пройдет дождь. Ближе к вечеру ожидается кратковременное усиление северного ветра до 17-20 метров в секунду. Воздух прогреется до +14 градусов, с приближением вечера станет прохладнее.