В воскресенье по всей Латвии пройдут дожди

В Курземе осадки начнутся в первой половине дня, в Латгале - вечером. Перед дождем будет дуть слабый или умеренный южный и западный ветер, за фронтом придет северный ветер, его порывы превысят 10 метров в секунду и на побережье достигнут 15-20 метров в секунду.