Вс, 7.10.2018
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В воскресенье по всей Латвии пройдут дожди

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Капли дождя на стекле

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В воскресенье Латвию с запада пересечет холодный атмосферный фронт, который принесет дожди, сообщает агентство ЛЕТА.

В Курземе осадки начнутся в первой половине дня, в Латгале - вечером. Перед дождем будет дуть слабый или умеренный южный и западный ветер, за фронтом придет северный ветер, его порывы превысят 10 метров в секунду и на побережье достигнут 15-20 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха составит +11..+17 градусов. С дождем станет прохладнее, и вечером по всей стране, за исключением Латгалии, воздух остынет до +5..+10 градусов.

В Риге сохранится облачность, после обеда пройдет дождь. Ближе к вечеру ожидается кратковременное усиление северного ветра до 17-20 метров в секунду. Воздух прогреется до +14 градусов, с приближением вечера станет прохладнее.

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