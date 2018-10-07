Хабиб "задушил" Макгрегора. После боя началась массовая драка

Первым в октагоне появился ирландец. Выходил он, кстати, не под Егора Крида. Видимо даже Макгрегор решил, что это перебор. Затем под свист и улюлюканье арены под песню Сабины Саидовой "Дагестан" вышел Хабиб Нурмагомедов.

Начался первый раунд. Хабиб сразу же выполнил тейкдаун и заблокировал обе ноги Конора. Практически весь первый раунд бойцы провели в партере — Нурмагомедов полностью контролировал ситуацию, а Макгрегор, несмотря на все попытки не смог освободиться из тисков дагестанца.

Во втором раунде Хабиб в стойке здорово попал по Конору, а затем вновь выполнил тейкдаун и завалил ирландца на настил. Полностью контролируя ситуацию, Нурмагомедов нанёс несколько ударов по лежачему Конору, но в какой-то момент ирландец сумел освободиться и подняться на ноги.

Третий раунд прошёл в стойке и именно поэтому стал самым зрелищным. Хабиб дважды предпринимал попытки провести тейкдаун, но ирландец отлично оборонялся. Макгрегор держал соперника на расстоянии и несколько раз неплохо попал в Хабиба.

Четвёртый раунд стал завершающим — Хабиб сумел провести тейкдаун, забрал спину Макгрегора и провёл удушающий. Конор сдался, а Хабиб защитил чемпионский титул.

ФОТО: Stephen R. Sylvanie/Usa Today Sports/Scanpix

Затем началось самое интересное — потасовка и массовая драка. Нурмагомедов сразу после победы начал ругаться с кем-то из зала, затем перелез через октагон и устроил драку в зале. Драка после боя на глазах начала разрастаться и превратилась в массовую - уже было непонятно кто с кем дерётся. В октагон пролезли люди из команды Хабиба и несколько раз ударили Макгрегора сзади, продемонстрировав "храбрость и уважение". Охрана и полиция слетелись к клетке и через несколько минут ситуация нормализовалась.

The aftermath of McGregor vs Khabib.



Crazy. pic.twitter.com/lryfB3Jnud — James (@afcjamesS) October 7, 2018

Макгрегор в сопровождении охраны отправился в подтрибунное помещение. Из-за инцидента после боя Хабиб был вынужден покинуть октагон без чемпионского пояса и без объявления победителя. Пояс не стали вручать, чтобы не спровоцировать новую драку.

Стоит отметить, что арена практически целиком поддерживала ирландца, скандировала его имя и освистывала Нурмагомедова. Всё-таки Конор — любимчик публики и сегодняшнее поражение вряд ли способно это изменить.

Нурмагомедов покидал арену в сопровождении охраны, а публика бросала в Хабиба ирландские флаги, обливала пивом и всячески демонстрировала неуважение. Забавно, что российские комментаторы этого не замечали и говорили о том, что арена поддерживает российского бойца и скандирует "Хабиб, Хабиб".

Градус ненависти и эмоций был на пределе. Бой тоже получился зрелищным, даже несмотря на то, что 80% времени спортсмены провели в обнимку друг с другом на настиле. Возможно, из-за того что Конор давно не дрался ему не удалось продемонстрировать свою лучшую форму. Хабиб сегодня однозначно был сильнее и одержал свою 27-ю победу, сохранив "0" в графе поражения.