Дороже всего мандаты обошлись Союзу "зеленых" и крестьян и "Новому Единству"

Так, получение одного мандата СЗК могло обойтись в 44 000 евро, а "Нового Единства" - в 43 000 евро. В плане затрат значительно отстает от этих партий "Согласие", для которого один мандат обошелся в 21 000 евро.

Траты других партий были значительно меньше: для Национального объединения одно место депутата "стоило" немногим более 7500 евро, для KPV LV - 7500 евро, "Для развития/За!" - немного меньше 7500 евро, а для Новой консервативной партии - около 5100 евро.

Всего же партии, по данным KNAB, планировали потратить на предвыборную агитацию 2 136 091 евро. До 5 октября "Согласие" задекларировало долговые обязательства на предвыборную агитацию в размере 506 334 евро, СЗК - 482 713 евро, "Новое Единство" - 344 000 евро, KPV LV - 112 526 евро, "Для развития/За!" - 97 077.

Национальное объединение задекларировало трату 99 391 евро, Новая консервативная партия - 82 188 евро, Латвийский союз регионов - 56 221 евро, Русский союза Латвии - 55 856 евро. Две последние партии, скорее всего, в Сейм не прошли.

Фото: "Новое Единство" ожидает окончания выборов