Обозначился потенциальный состав 13-го Сейма

Информация о голосовании на избирательных участках уже обобщена, но данные о вычеркнутых из списков и отмеченных "плюсами" кандидатах в депутаты еще могут измениться. Еще не подсчитаны и результаты голосования на нескольких зарубежных участках, в основном в США, Великобритании и Ирландии.

По информации на сайте ЦИК на данный момент, в Рижском избирательном округе от "Согласия" мандаты депутатов Сейма могут получить Вячеслав Домбровский, Андрей Клементьев, Янис Урбанович, Регина Лочмеле-Лунева, Юлия Степаненко, Брис Цилевич, Иван Клементьев, Игорь Пименов, Артур Рубикс, Любовь Швецова, Николай Кабанов и Сергей Мирский.

От Новой консервативной партии (НКП) в Сейм могут пройти Юта Стрике, Гатис Эглитис, Талис Линкайтс, Линда Озола и Рейнис Знотиньш, от "Для развития/За!" - Даниэль Павлютс, Мартиньш Стакис, Вита Анда Терауда, Инесе Войка и Мария Голубева, от национального объединения "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) - Даце Мелбарде, Рихард Колс, Ритвар Янсонс и Александр Кирштейнс, от "KPV LV" - Артус Кайминьш, Алдис Гобземс, Дидзис Шмитс и Ивар Пуга, от Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) - Дана Рейзниеце-Озола и Анда Чакша, от "Нового Единства" - Эдгар Ринкевич, Ояр Эрик Калниньш и Андрей Юдин.

От Видземе в Сейм может быть избран 21 кандидат: пять - от НКП, по четыре - от "Для развития/За!", ВЛ-ТБ/ДННЛ и "KPV LV", по три - от "Согласия" и СЗК, два - от "Нового Единства".

НКП от Видземе могут представлять Янис Борданс, Эвита Залите-Гроса, Дагмара Бапане и Карина Спруде, "Для развития/За!" - Артис Пабрикс, Андрис Скриде, Даце Рукшане-Щипчинска и Инесе Икстена, ия/За!" - Артис Пабрикс, Андрис Скриде, Даце Рукшане-Щипчинска и Инесе Икстена, ВЛ-ТБ/ДННЛ - Райвис Дзинтарс, Инара Мурниеце, Янис Домбрава и Роман Наудиньш, СЗК - Марис , Раймонд Бергманис и Арманд Крайзе, "Согласие" - Сергей Долгополов, Янис Адамсонс и Эвия Папуле, "Новое Единство" - Инесе Либиня-Эгнере и Айнар Латковскис.

От Земгале в Сейм могут войти 14 кандидатов: три - от "KPV LV", по два - от "Согласия", СЗК, НКП, ВЛ-ТБ/ДННЛ и "Для развития/За!", один - от "Нового Единства".

"Согласие" могут представлять Ивар Зариньш и Виталий Орлов, СЗК - Виктор Валайнис и Улдис Аугулис, "Новое Единство" - Янис Рейрс.

От "Для развития/За!" депутатские мандаты могут получить Артур Том Плешс и Илмар Дуритис, от НКП - Кришьянис Фелдманс и Сандис Риекстиньш, от ВЛ-ТБ/ДННЛ - Эдвин Шноре и Ингуна Рибена, от "KPV LV" - Каспар Гиргенс, Ралфс Гемиро и Янис Витенбергс.

От Курземе три мандата в новом Сейме может получить "KPV LV". Наибольшие шансы получить их - у Атиса Закатистова, Рамоны Петравичи и Эрика Пуценса.

НКП в Сейме могут представлять Юрис Юрашс и Улдис Будрикис,, СЗК -Гундарс Даудзе и Янис Вуцанс, ВЛ-ТБ/ДННЛ - Янина Курсите-Пакуле и Илзе Индриксоне, "Для развития/За!" - Юрис Пуце, "Согласие" - Валерий Агешин, "Новое Единство" - Арвил Ашераденс.

От Латгале в Сейм могут пройти шесть кандидатов "Согласия", два - СЗК и НКП, по одному - "KPV LV", ВЛ-ТБ/ДННЛ, "Нового Единства" и "Для развития/За!".