В Латгале на выборах победила партия "Согласие"

За СЗК проголосовали 12 539 или 13,93% избирателей, за Русский союз Латвии - 9561 или 10,62%, за Новую консервативную партию (НКП) - 7900 или 8,77%, за "KPV LV" - 6874 или 7,63%, за "Новое Единство" - 5067 или 5,63%.