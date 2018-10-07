В Латгале на выборах победила партия "Согласие"
7 октября 2018, 9:08
В Латгале на выборах 13-го Сейма с большим отрывом от Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) победила партия "Согласие", за которую на 205 избирательных участках проголосовали 32 159 или 35,73% избирателей, свидетельствуют предварительные Данные Центризбиркома.
За СЗК проголосовали 12 539 или 13,93% избирателей, за Русский союз Латвии - 9561 или 10,62%, за Новую консервативную партию (НКП) - 7900 или 8,77%, за "KPV LV" - 6874 или 7,63%, за "Новое Единство" - 5067 или 5,63%.
Национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) получило 4465 или 4,96% голосов, "Для развития/За!" - 4181 или 4,64%, Латвийское объединение регионов 3849 или 4,27%.