Вс, 7.10.2018
Есть такая поговорка: "Приготовь ребенка к пути, а не путь для ребенка". Так вот - электронные журналы во многом ведут ребенка не в том направлении... Эрика Сташкевич, журналист TVNET

Землетрясение на Гаити: разрушены здания, есть жертвы

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Сейсмограф

ФОТО: AFP/SCANPIX

По меньшей мере 11 человек погибли в результате землетрясения, произошедшего у берегов Гаити, сообщает в воскресенье 7 октября, Сourrier International, ссылкой на представителя местных властей.

Кроме того, сообщается о разрушении зданий. На место была отправлена группа по ликвидации последствий стихийных бедствий, заявил представитель правительства Эдди Джексон.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Гаити. Эпицентр подземных толчков располагался в 20 километрах от населенного пункта Ти Пор-де-Пе в северо-западной части Гаити. Очаг залегал на глубине порядка 15 километров.

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