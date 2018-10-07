Землетрясение на Гаити: разрушены здания, есть жертвы
7 октября 2018, 9:04
По меньшей мере 11 человек погибли в результате землетрясения, произошедшего у берегов Гаити, сообщает в воскресенье 7 октября, Сourrier International, ссылкой на представителя местных властей.
Кроме того, сообщается о разрушении зданий. На место была отправлена группа по ликвидации последствий стихийных бедствий, заявил представитель правительства Эдди Джексон.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Гаити. Эпицентр подземных толчков располагался в 20 километрах от населенного пункта Ти Пор-де-Пе в северо-западной части Гаити. Очаг залегал на глубине порядка 15 километров.