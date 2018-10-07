В Рижском избирательном округе лидируют "Согласие", "Для развития/За!" и НКП

За "Согласие" проголосовали 86 208 избирателей. На втором месте - "Для развития/За!" с 34 356 или 13,12% голосов, на третьем - Новая консервативная партия (НКП) с 31 888 или 12,18% голосов.

За "KPV LV" в Риге проголосовали 24 554 или 9,38% избирателей, за национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) - 24 533 или 9,37%, за "Новое Единство" - 16 693 или 6,37%, за Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) - 13 181 или 5,03%.