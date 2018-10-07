В Видземе лидирует Новая консервативная партия

За НКП свои голоса отдали 38 893 или 16,27% избирателей, за "KPV LV" - 34 341 или 14,37%, за "Для развития/За!" - 33 651 или 14,08%.

Национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) получило 31 466 или 13,16% голосов, Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) - 27 448 или 11,48%, "Согласие" - 26 146 или 10,94%.