В Видземе лидирует Новая консервативная партия
7 октября 2018, 9:26
В Видземе на выборах 13-го Сейма лидирует Новая консервативная партия (НКП), далее следуют "KPV LV" и "Для развития/За!".
За НКП свои голоса отдали 38 893 или 16,27% избирателей, за "KPV LV" - 34 341 или 14,37%, за "Для развития/За!" - 33 651 или 14,08%.
Национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) получило 31 466 или 13,16% голосов, Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) - 27 448 или 11,48%, "Согласие" - 26 146 или 10,94%.
За "Новое Единство" в Видземе проголосовали 16 940 или 7,08%, за Латвийское объединение регионов - 14 458 или 6,05% избирателей.