В Сейм могут не попасть три действующих министра

Так, в Сейм не попадает представитель объединения "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK, министр юстиции Дзинтарс Расначс, который стал самым вычеркиваемым кандидатом партии по избирательному списку в Рижском округе.

Кроме того, в Сейм могут не пройти представители "Нового Единства" - министр внутренних дел Рихард Козловскис и министр образования Карлис Шадурскис, стартовавшие от Рижского округа. Сейчас оба министра находятся "за чертой". В частности, по провизорским результатам партия получила в Риге три мандата, тогда как Шадурскис в списке четвертый, а Козловскис - пятый.

На выборах не баллотировался представитель Национального объединения, министр окружающей среды и регионального развития Каспар Герхардс.

Из остальных министров действующего правительства результаты лучше, они сохраняют надежды на места в парламенте. Согласно провизорским результатам, в Сейм попадают кандидаты от СЗК - премьер министр Марис Кучинскис и министр обороны Раймонд Бергманис, министр здравоохранения Анда Чакша и министр финансов Дана Рейзниеце-Озола. министр земледелия Янис Дуклавс и министр сообщения Улдис Аугулис.

Скорее всего, в новый Сейм попадут и кандидаты от "Нового Единства" - министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, министр экономики Арвилс Ашераденс и министр благосостояния Янис Рейрс.