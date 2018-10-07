Вс, 7.10.2018
У меня может странная ассоциация, но Рига у меня ассоциируется с хлебом. Алина Астровская, "Орел и Решка"

"Прогрессивные": для новой партии это позитивный результат

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Роберт Путнис

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Для новой партии это позитивный результат. Так о результатах выборов в 13-й Сейм в интервью передаче "Rīta Panorāma" Латвийского телевидения заявил лидер партии "Прогрессивные" Роберт Путнис.

Его партия набрала на выборах 2,59% голосов, не преодолела барьер в 5% и не прошла в Сейм.

"Было бы приятно, если бы выбрали", - указал Путнис.

В то же самое время он отметил, что в партии чувствуется большое удовлетворение от полученной поддержки.

В свою очередь, отвечая на вопрос о создании коалиции в новом Сейма, Путнис заявил, что это будет сложный процесс.

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