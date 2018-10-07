"Прогрессивные": для новой партии это позитивный результат

Его партия набрала на выборах 2,59% голосов, не преодолела барьер в 5% и не прошла в Сейм.

"Было бы приятно, если бы выбрали", - указал Путнис.

В то же самое время он отметил, что в партии чувствуется большое удовлетворение от полученной поддержки.