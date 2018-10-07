"Прогрессивные": для новой партии это позитивный результат
7 октября 2018, 10:05
Для новой партии это позитивный результат. Так о результатах выборов в 13-й Сейм в интервью передаче "Rīta Panorāma" Латвийского телевидения заявил лидер партии "Прогрессивные" Роберт Путнис.
Его партия набрала на выборах 2,59% голосов, не преодолела барьер в 5% и не прошла в Сейм.
"Было бы приятно, если бы выбрали", - указал Путнис.
В то же самое время он отметил, что в партии чувствуется большое удовлетворение от полученной поддержки.
В свою очередь, отвечая на вопрос о создании коалиции в новом Сейма, Путнис заявил, что это будет сложный процесс.