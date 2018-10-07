Состав Сейма может измениться на две трети

В Сейм 13-го созыва избрано только 35% депутатов Сейма нынешнего, 12-го, созыва, две трети парламентариев могут оказаться новыми, свидетельствуют предварительные результаты выборов.
По всей вероятности, в Сейм войдут также 10 министров нынешнего правительства премьер-министра Мариса Кучинскиса (СЗК).
Больше всего депутатских мандатов в новом Сейме сохранила партия "Согласие", от которой в парламент проходят 15 нынешних депутатов.
От национального объединения "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) в следующем Сейме, по всей вероятности, продолжат работу 10 депутатов, от объединения "Новое Единство" - пять нынешних депутатов от "Единства", от Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) - всего четыре. Работу в Сейме продолжит также лидер партии "KPV LV" Артус Кайминьш.