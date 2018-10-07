Состав Сейма может измениться на две трети

Больше всего депутатских мандатов в новом Сейме сохранила партия "Согласие", от которой в парламент проходят 15 нынешних депутатов.

От национального объединения "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) в следующем Сейме, по всей вероятности, продолжат работу 10 депутатов, от объединения "Новое Единство" - пять нынешних депутатов от "Единства", от Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) - всего четыре. Работу в Сейме продолжит также лидер партии "KPV LV" Артус Кайминьш.