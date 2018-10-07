Есть знаки Зодиака, которые универсальны в плане любовной совместимости, поэтому у них нет серьезных энергетических конфликтов с другими людьми. Речь идет, например, о Весах, которые могут ужиться почти с кем угодно. Проверка совместимости в любви — это важный шаг на первых этапах становления отношений, который позволяет оценить вероятность того, насколько хорошо вам будет вместе.

Близнецы — Козерог

Близнецы — свободолюбивые люди, которым не нравится слушать чужие наставления. Козероги предпочитают тех, кто будет к ним прислушиваться и иногда идти на поводу.

Близнецы никогда и ни при каких обстоятельствах не будут первыми идти навстречу, стараться как-то завоевать чужое сердце. Козероги же этого, напротив, только и ждут.

Результат очевиден — эти люди абсолютно не подходят друг другу.

Даже если у этой парочки получится создать отношения, то без работы над собой им не прожить рядом долго. Эксперты dailyhoro.ru отмечают, что их мышление абсолютно полярно во всех жизненных аспектах.

Водолей — Лев

В этих отношениях слишком много эгоизма и ревности. Что самое интересное, такие отношения могут длиться годами, но они все равно обречены на полнейший провал. Они дарят только негатив, несмотря на то, что в самом начале могут быть весьма пылкими и страстными.

Водолеи и Львы обманывают себя и не могут сказать друг другу «прощай». В отношениях между ними зачастую присутствуют частые измены, предательства или ложь,

что делает связь между этими знаками Зодиака токсичными.

Дева — Дева

Два одинаковых знака Зодиака совсем не означают, что это будет равноправный брак или любовь. В случае с двумя Девами совместимость одна из самых худших.

Мужчины и женщины этого знака вообще не могут уживаться вместе. Из них получаются неплохие друзья или коллеги, которые уважительно относятся друг к другу, но в любви у них редко что-то получается.

Часто бывает так, что даже первое впечатление у этих людей относительно друг друга отдает негативом. Между Девами возникает эмоциональная глубинная неприязнь, это чувствуют оба участника отношений, но никто не признается первым. Подобный союз лишь один раз из тысячи может стать чем-то стоящим.

Овен — Скорпион

Овны — это люди, которым ничего не стоит сказать что-то язвительное. Они не просят прощения за какие-то мелкие пакости и поступки. Скорпионам очень не нравится даже малейшее неуважение к себе, поэтому на самых ранних этапах знакомства неприязнь очень сильна. С другой стороны, если эти люди поймут друг друга, между ними возможно появление чувств.

Подобный союз встретить можно довольно редко, но он возможен. Сколько ему удастся прожить — тоже не известно, потому что Скорпионы и Овны мыслят абсолютно в разных плоскостях.