В день выборов в ДТП в Латвии погиб один человек

Так, в ночь на 6 октября в 4 утра в Риге на улице Клейсту автомобиль BMW съехал с проезжей части и перевернулся. В аварии пострадали три человека - мужчины 1991 и 1982 годов рождения, а мужчина 1987 года рождения от полученных травм скончался в больнице. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

В субботу девять человек пострадали в авариях в Риге и ее округе, шесть - в Видземе, четыре - в Земгале, по двое - в Курземе и Латгале. Шестеро из пострадавших были пешеходами, двое - велосипедистами.

В день выборов за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция задержали 24 водителей: восемь - в Видземе, семь - в Курземе, четырех - в Латгале, трех - в Риге и двух - в Земгале.

За превышение скорости оформлено 225 протоколов.