В Видземе на избирательном участке умерла женщина
7 октября 2018, 10:46
В субботу в Видземе в одном из избирательных участков умерла 87-летняя женщина, сообщает агентство ЛЕТА.
Медики получили вызов в избирательный участок, где женщине внезапно стало плохо и она потеряла сознание.
Медики бригады Службы неотложной помощи пытались привести ее в чувство, но, к сожалению, неудачно.
Всего за прошедшие сутки Служба неотложной медицинской помощи получила 1093 вызова, 249 из которых были связаны с травмами.