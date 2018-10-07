Вс, 7.10.2018
Есть такая поговорка: "Приготовь ребенка к пути, а не путь для ребенка". Так вот - электронные журналы во многом ведут ребенка не в том направлении... Эрика Сташкевич, журналист TVNET

В Видземе на избирательном участке умерла женщина

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Иллюстративное фото

ФОТО: Lita Krone/LETA

В субботу в Видземе в одном из избирательных участков умерла 87-летняя женщина, сообщает агентство ЛЕТА.

Медики получили вызов в избирательный участок, где женщине внезапно стало плохо и она потеряла сознание.

Медики бригады Службы неотложной помощи пытались привести ее в чувство, но, к сожалению, неудачно.

Всего за прошедшие сутки Служба неотложной медицинской помощи получила 1093 вызова, 249 из которых были связаны с травмами.

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