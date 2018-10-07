Вс, 7.10.2018
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Национальное объединение готово говорить со всеми партиями, кроме "Согласия"

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Райвис Дзинтарс

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) готово к переговорам о сотрудничестве в 13-м Сейме со всеми партиями, за исключением "Согласия", сообщил агентству ЛETA его председатель Райвис Дзинтарс.

ВЛ-ТБ/ДННЛ хочет поговорить отдельно с каждой избранной в парламент партией, кроме "Согласия", сказал он.

Результаты выборов у многих партий "отличаются очень минимально", отметил Дзинтарс. Чтобы добиться результата, многим необходимо объединиться, и "никто не может чувствовать себя абсолютным победителем на выборах", поэтому говорить, что какая-то партия должны взять на себя роль лидера, пока преждевременно, считает он.

Как сообщалось, по предварительным итогам подсчета голосов со всех избирательных участков в Латвии больше всего голосов на выборах 13-го Сейма получила партия "Согласие" - 19,91%.

Второе место занимает "KPV LV" - 14,06% голосов избирателей, третье Новая консервативная партия (НКП) - 13,6%.

На четвертом месте по количеству голосов - объединение партий "Для развития/За!" (12,04%), на пятом - национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) (11,03%), на шестом - Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) (9,96%).

Получив 6,67% голосов, в Сейм проходит также "Новое Единство".

Остальные партии не преодолели необходимый для прохождения в парламент пятипроцентный барьер.

"Согласие" может получить в новом Сейме 24 депутатских мандата, НКП - 16, "KPV LV" - 15, ВЛ-ТБ/ДННЛ и "Для развития/За!" - по 13, СЗК - 11, "Новое Единство" - восемь.

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