Вс, 7.10.2018
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Гобземс пакует адвокатские чемоданы: все дела будут переданы коллегам

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Алдис Гобземс

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Кандидат в премьеры от партии "KPV LV" Алдис Гобземс начал передавать свои адвокатские дела коллегам, чтобы полностью отдаться политике, рассказал агентству ЛЕТА сам Гобземс.

Провизорские данные выборов в 13-й Сейм свидетельствуют, что Гобземс может быть избран в парламент.

Политик указал, что не хочет называть конкретные имена коллег, так как у каждого клиента есть право самому выбирать адвоката. Гобземс пояснил, что может предложить клиентам переход к своим коллегам, что, скорее всего, и произойдет. Политик выразил уверенность в профессиональности своих коллег при работе с его делами. 

Среди прочего, Гобземс планирует передать коллегам материалы дела о трагедии золитудской "Максима". 

Как уже сообщал Русский TVNET, по предварительным итогам подсчета голосов со всех избирательных участков в Латвии больше всего голосов на выборах 13-го Сейма получила партия "Согласие" - 19,91%.

Второе место занимает "KPV LV" - 14,06% голосов избирателей, третье Новая консервативная партия (НКП) - 13,6%.

На четвертом месте по количеству голосов - объединение партий "Для развития/За!" (12,04%), на пятом - национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) (11,03%), на шестом - Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) (9,96%).

Получив 6,67% голосов, в Сейм проходит также "Новое Единство".

Остальные партии не преодолели необходимый для прохождения в парламент пятипроцентный барьер.

"Согласие" может получить в новом Сейме 24 депутатских мандата, НКП - 16, "KPV LV" - 15, ВЛ-ТБ/ДННЛ и "Для развития/За!" - по 13, СЗК - 11, "Новое Единство" - восемь.

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