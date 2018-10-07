Потерявшим мандаты депутатам 12-го Сейма выплатят свыше 400 тыс. евро

Потерявшим по итогам выборов мандаты депутатам 12-го Сейма государству придется выплатить в виде компенсаций свыше 400 тыс. евро, подсчитало агентство ЛETA.
Согласно закону о вознаграждении должностных лиц и работников государственных и самоуправленческих структур, депутат Сейма, чей мандат закончился вместе со сроком полномочий Сейма, если он не избран в Сейм следующего созыва, получает единовременное пособие в размере трех месячных зарплат.
За последние три месяца депутатам Сейма в виде зарплаты было выплачено в общей сложности около 650 тыс. евро. Так как в следующий Сейм могут не войти примерно две трети нынешних депутатов, в виде компенсаций им может быть выплачено примерно 435 тыс. евро.
В зарплату труда депутата входят сама зарплата, пособие по болезни, доплата за работу в должности председателя фракции и его заместителя, в должности председателя комиссии Сейма, его заместителя и секретаря, председателя и секретаря подкомиссии, а также доплата за выполнение обязанностей члена президиума Сейма.
Как сообщалось, в Сейм 13-го созыва избрано только 35% депутатов Сейма нынешнего, 12-го созыва, а две трети парламентариев могут оказаться новыми, свидетельствуют предварительные результаты выборов.
От национального объединения "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) в следующем Сейме, по всей вероятности, продолжат работу 10 депутатов, от объединения "Новое Единство" - пять нынешних депутатов от "Единства", от Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) - всего четыре. Работу в Сейме продолжит также лидер партии "KPV LV" Артус Кайминьш.