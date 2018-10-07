Потерявшим мандаты депутатам 12-го Сейма выплатят свыше 400 тыс. евро

Согласно закону о вознаграждении должностных лиц и работников государственных и самоуправленческих структур, депутат Сейма, чей мандат закончился вместе со сроком полномочий Сейма, если он не избран в Сейм следующего созыва, получает единовременное пособие в размере трех месячных зарплат.

За последние три месяца депутатам Сейма в виде зарплаты было выплачено в общей сложности около 650 тыс. евро. Так как в следующий Сейм могут не войти примерно две трети нынешних депутатов, в виде компенсаций им может быть выплачено примерно 435 тыс. евро.

В зарплату труда депутата входят сама зарплата, пособие по болезни, доплата за работу в должности председателя фракции и его заместителя, в должности председателя комиссии Сейма, его заместителя и секретаря, председателя и секретаря подкомиссии, а также доплата за выполнение обязанностей члена президиума Сейма.

Как сообщалось, в Сейм 13-го созыва избрано только 35% депутатов Сейма нынешнего, 12-го созыва, а две трети парламентариев могут оказаться новыми, свидетельствуют предварительные результаты выборов.