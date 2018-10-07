Севастова уступила Возняцки в финале турнира China Open

Матч продолжался 1 час и 27 минут. За это время 28-летняя Возняцки сделала четыре брейка, один эйс и дважды ошиблась при подаче. Севастова один раз взяла подачу соперницы и допустила одну двойную ошибку. Счёт в личных встречах между соперницами стал 5:0 в пользу Возняцки, которая занимает вторую строчку в мировом рейтинге.

За выход в финал наша теннисистка заработала 650 рейтинговых очков — это позволит ей установить личный рекорд и подняться на 12-е место в рейтинге. Выход в финал China Open вернул Севастовой звание первой ракетки Латвии, которое год назад отобрала у неё Алёна Остапенко.