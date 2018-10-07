Вейонис планирует в течение двух недель начать консультации о кандидате на пост премьера

Президент Латвии Раймонд Вейонис планирует в течение двух недель после выборов Сейма начать консультации о кандидате на пост премьер-министра, сообщили агентству ЛETA в президентской канцелярии.
Глава государства надеется, что эти две недели политические партии используют для того, чтобы договориться о своем предложении в интересах всего общества.
Позиция президента касательно задач нового премьера не изменилась - это неизменность внешнеполитического курса и продолжение укрепления безопасности Латвии, готовность составить сбалансированный госбюджет и продолжать важные для общества реформы, а также укреплять правопорядок. Важно, чтобы новое правительство было в состоянии принимать решения, подчеркнул Вейонис.
С учетом сравнительного большого числа избранных в Сейм политических партий и раздробленного состава парламента, формирование правительства будет сложным, считает он. Важно, чтобы теперь партии сумели отложить в сторону высказанные в предвыборный период взаимные обвинения и упреки и оценить приоритеты в соответствии со своими программами, над выполнением которых они хотят работать вместе с избранными в Сейм партнерами.
Низкую активность избирателей на выборах Вейонис связывает с недоверием к политическим процессам в стране в целом и с тем, что политики мало разъясняли обществу свои решения и действия.
Как сообщалось, по итогам подсчета голосов со всех избирательных участков в Латвии больше всего голосов на выборах 13-го Сейма получила партия "Согласие" - 19,91%.
Второе место занимает "KPV LV" - 14,06% голосов избирателей, третье Новая консервативная партия (НКП) - 13,6%.
На четвертом месте по количеству голосов - объединение партий "Для развития/За!" (12,04%), на пятом - национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) (11,03%), на шестом - Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) (9,96%).
Получив 6,67% голосов, в Сейм проходит также "Новое Единство".
Остальные партии не преодолели необходимый для прохождения в парламент пятипроцентный барьер.