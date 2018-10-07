Нурмагомедова могут лишить титула и дисквалифицировать из-за драки после боя

После того как Конор сдался в четвёртом раунде, Хабиб развернулся и начал перепалку с кем-то из зала. Спустя несколько секунд он выпрыгнул за пределы октагона и напал на Диллона Дэниса — спарринг-партнёра Макгрегора. Причины, по которым Хабиб бросился в драку с Дэнисом, пока неизвестны.

Пока Нурмагомедова оттаскивали от Дэниса на Конора в клетке напали несколько представителей команды Хабиба. Позже выяснилось, что одним из нападавших был Зубайра Тухугов. Президент UFC Дэйна Уайт на пресс-конференции заявил, что Тухугов больше не будет драться в UFC и его ближайший бой против Лобова будет отменен. Троих нападавших на Конора после боя задержала полиция, но через несколько часов они были освобождены, так как Макгрегор не стал писать на них заявление.

На пресс-конференции после боя Нурмагомедов извинился за своё поведение, но выразил недоумение почему все говорят о том, что он перелез через клетку, но не обсуждают поведение Конора. "Он вообще-то говорил о моей религии, о моей стране, о моем отце. Он приехал в Бруклин и разбил автобус, был близок к убийству пары человек. Что вы думаете об этом?", - спросил Хабиб.

По словам Дэйна Уайта Хабиб попал в серьёзные неприятности и его могут даже дисквалифицировать. "Точно будут штрафы. Хабибу вообще дадут визу, пустят ещё раз в США? Я 18 лет занимаюсь этим, это была самая важная ночь в истории и я очень разочарован", - сказал Уайт.

Нурмагомедов покидал арену T-Mobile под оглушительный гул недовольной топлы, которая бросала в него ирландские флаги и обливала пивом.