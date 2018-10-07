Компания-владелец сети ресторанов Gan bei отказывается от ресторанного бизнеса

В 2014 года Gan bei попал в эпицентр скандала, связанного с масштабным уклонением от налогов и использованием нелегальных кассовых аппаратов в сети ресторанов Gan Bei, пишет rus.db.lv.

Организованная преступная группировка, связанная с владельцами сети ресторанов Gan Bei, ежемесячно изымала из кассовых аппаратов от 700 до 800 тыс. евро наличными, что составляет около 50% ежемесячного оборота сети. В виде неуплаченного бюджету НДС нанесен ущерб в размере 957 тыс. евро.

На основании решения суда Видземского предместья Риги в июле 2016 года на предприятие был наложен штраф в размере 747 минимальных зарплат, или 298'590 евро, а так же компенсация причиненных государству убытков в размере 957'800 евро, ответственные лица были приговорены к условному лишению свободы на срок от одного до четырех лет. Ответственные лица полностью признали свою вину, согласились с обвинением и наказаниями, самыми суровыми до сих пор в судебной практике ЛР за такого рода нарушения.

Все это отразилось и на результатах работы предприятия за прошлый год.

Теперь Gan Bei больше не является структурным подразделением Lage Ko. Также не являются ими и ресторан Thali, а также магазины Lage Gastronomija. В отчете не сказано, в какие конкретно связанные предприятия были переданы рестораны и магазины.

Кроме того, значительно сократилось число работников - по сравнению с 2016 годом более чем в два раза. В 2017 году штатными работниками Lage Ko числились 253 человека и еще два члена правления, а в 2016 году на предприятии было занято 555 человек и три члена правления.

Также сообщается, что Lage Ko начал осваивать новое направление деятельности - бухгалтерские, маркетинговые и юридические услуги.

Оборот предприятия в прошлом году составил 6,742 млн евро, в 2,3 раза меньше, чем в 2016 году. Доходы предприятия от услуг общественного питания с предоставленными скидками составили 5,950 млн евро. Доходы от доставки - 215 тысяч евро, доходы от оказания бухгалтерских и маркетинговых услуг - 578 тысяч евро.

В 2016 году прибыль компании составила 583 тысячи евро, а в 2017 году Lage Ko работал с убытками в размере 294 тысячи евро. Компания объясняет убытки большими расходами на зарплаты администрации. Общие налоговые платежи в бюджет упали с 4,358 млн евро в 2016 году до 1,973 млн евро в 2017 году.

Lage Ko намерен в будущем развивать услуги по бухгалтерии, маркетингу и юридической помощи, оказавшись от предоставления услуг по общественному питанию.