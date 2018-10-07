Подсчитаны все голоса: "Согласие" уступило один депутатский мандат "KPV LV"

По последним данным, "Согласие" получит в парламенте 23 депутатских места, "KPV LV" и Новая консервативная партия (НКП) - по 16, "Для развития/За!" и национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) - по 13, Союз "зеленых" и крестьян - 11, "Новое Единство" - 8.