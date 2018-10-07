Вс, 7.10.2018
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  • Подсчитаны все голоса: "Согласие" уступило один депутатский мандат "KPV LV"

Подсчитаны все голоса: "Согласие" уступило один депутатский мандат "KPV LV"

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ФОТО: Evija Trifanova/LETA

По итогам подсчета голосов на всех избирательных участках, потенциальное распределение депутатских мандатов в 13-м Сейме изменилось - партия "Согласие" уступила один мандат партии "KPV LV", свидетельствуют предварительные данные Центризбиркома (ЦИК).

По последним данным, "Согласие" получит в парламенте 23 депутатских места, "KPV LV" и Новая консервативная партия (НКП) - по 16, "Для развития/За!" и национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) - по 13, Союз "зеленых" и крестьян - 11, "Новое Единство" - 8.

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