ЦИК: Пока нет желающих оспорить итоги выборов

Правда, ситуация еще может измениться, но пока таких сигналов нет, добавил он.

Как сообщалось, по итогам подсчета голосов на всех избирательных участках потенциальное распределение депутатских мандатов в 13-м Сейме изменилось - партия "Согласие" уступила один мандат партии "KPV LV".