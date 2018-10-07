ЦИК: Пока нет желающих оспорить итоги выборов

В распоряжении Центральной избирательной комиссии (ЦИК) нет информации о наличии оснований для оспаривания результатов выборов на каком-либо избирательном участке, сообщил сегодня на пресс-конференции председатель ЦИК Арнис Цимдарс.
Правда, ситуация еще может измениться, но пока таких сигналов нет, добавил он.
Как сообщалось, по итогам подсчета голосов на всех избирательных участках потенциальное распределение депутатских мандатов в 13-м Сейме изменилось - партия "Согласие" уступила один мандат партии "KPV LV".
По последним данным ЦИК, "Согласие" получит в парламенте 23 депутатских места, "KPV LV" и Новая консервативная партия (НКП) - по 16, "Для развития/За!" и национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) - по 13, Союз "зеленых" и крестьян - 11, "Новое Единство" - 8.