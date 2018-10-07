В ночь на понедельник ожидаются заморозки

На всей территории страны похолодает до +5 градусов. Облачность уменьшится, существенных осадков не ожидается, местами образуется туман, ветер стихнет.

В понедельник облачность опять увеличится, более солнечная погода будет в Латгале. Слабый до умеренного юго-западный ветер на морском побережье в порывах усилится до 12-17 м/сек. Температура воздуха повысится до +8..+13 градусов.