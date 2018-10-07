В ночь на понедельник ожидаются заморозки

С северо-запада в Латвию поступают холодные воздушные массы, и, по прогнозам синоптиков, в ночь на понедельник температура воздуха местами опустится на 1-2 градуса ниже нуля.
На всей территории страны похолодает до +5 градусов. Облачность уменьшится, существенных осадков не ожидается, местами образуется туман, ветер стихнет.
В понедельник облачность опять увеличится, более солнечная погода будет в Латгале. Слабый до умеренного юго-западный ветер на морском побережье в порывах усилится до 12-17 м/сек. Температура воздуха повысится до +8..+13 градусов.
В Риге в понедельник ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха ночью понизится до +4 градусов, в пригородах - до -1..+2 градусов. Днем юго-западный ветер усилится до умеренного, температура воздуха повысится до +11..+12 градусов.