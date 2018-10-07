Известен предварительный состав 13-го Сейма

Больше всего голосов набрала партия "Согласие", она может получить в 13-м Сейме 23 депутатских места.

В Рижском избирательном округе от "Согласия" мандаты депутатов Сейма могут получить Вячеслав Домбровский, Андрей Клементьев, Янис Урбанович, Регина Лочмеле-Лунева, Юлия Степаненко, Борис Цилевич, Иван Клементьев, Игорь Пименов, Артур Рубикс, Любовь Швецова и Николай Кабанов.

От Видземского избирательного округа по списку "Согласия" в Сейм могут пройти Сергей Долгополов, Янис Адамсонс и Эвия Папуле, от Латгальского - Инга Голдберга, Иван Рыбаков, Эдгар Куцинс, Янис Кришанс, Владимир Никонов и Янис Тутинс, от Курземского - Валерий Агешин, от Земгальского - Ивар Зариньш и Виталий Орлов.

16 депутатских мест в 13-м Сейме может получить партия "KPV LV". От Рижского избирательного округа ее будут представлять Артус Кайминьш, Алдис Гобземс, Дидзис Шмитс, Ивар Пуга и Ивета Бенхена-Бекена, от Видземского - Линда Лиепиня, Алдис Блумбергс, Иева Крапане и Карина Спруде, от Земгальского - Каспар Гиргенс, Ралфс Немиро и Янис Витенбергс, от Курземского - Атис Закатистов, Рамона Петравича и Эрик Пуценс, от Латгальского - Янина Курсите.

16 мест в Сейме получит также Новая консервативная партия (НКП). В Рижском избирательном округе по ее списку избраны Юта Стрике, Гатис Эглитис, Талис Линкайтс, Линда Озола и Рейнис Знотиньш, в Латгальском - Илга Шуплинска и Юрис Ранцанс, в Видземском - Янис Борданс, Эвита Залите-Гроса, Дагмара Бейтнере-Ле-Галла, Анита Муйжниеце и Нормунд Жунна, в Курземском - Юрис Юрашс и Улдис Будрикис, в Земгальском - Кришьянис Фелдманс и Сандис Риекстиньш.

Объединение партий "Для развития/За!" получит в Сейме 13 мест. От Рижского избирательного округа от нее избраны Даниэль Павлютс, Мартиньш Стакис, Вита Анда Терауда, Инесе Войка и Мария Голубева, от Видземского - Артис Пабрикс, Андрис Скриде, Даце Рукшане-Щипчинска и Инесе Икстена, от Латгальского - Мартиньш Бондарс, от Земгальского - Артур Том Плешс и Илмар Дуритис, от Курземского - Юрис Пуце.

13 мест в Сейме получит также национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ), которое в Рижском округе будут представлять Даце Мелбарде, Рихард Колс, Ритвар Янсонс и Александр Кирштейнс, в Видземском - Райвис Дзинтарс, Инара Мурниеце, Янис Домбрава и Роман Наудиньш, в Латгальском - Эдмунд Тейрумниекс, в Курземском - Янина Курсите-Пакуле и Илзе Индриксоне, в Земгальском - Эдвин Шноре и Ингуна Рибена.

Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) получит в 13-м Сейме 11 депутатских мандатов. От Рижского избирательного округа по списку СЗК избраны Дана Рейзниеце-Озола и Анда Чакша, от Видземского - Марис Кучинскис, Раймонд Бергманис и Арманд Краузе, от Латгальского - Янис Дуклавс и Янина Ялинска, от Курземского - Гундарс Даудзе и Янис Вуцанс, от Земгальского - Виктор Валайнис и Улдис Аугулис.