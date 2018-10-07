Рижское "Динамо" пропустило шесть шайб от худшей команды КХЛ

Игру активнее начали хоккеисты "Динамо", которые уже на второй минуте заработали численное преимущество. Использовать эту возможность рижане не смогли. К середине периода счёт в матче открыла "Сибирь" — гол на счету Владимира Пешехонова.

Второй период для подопечных Анкипанса стал настоящей катастрофой. Никита Михайлов, Егор Дугин и дважды Даниил Романцев поразили ворота Билялова, а затем и Третьяка, который вышел на лёд после того, как счёт стал 3:0 в пользу "Сибири". Динамовцы пропустили три шайбы в течении одной минуты и 39-ти секунды.

Несмотря на то, что третий период начался при счёте 5:0, рижане не сдавались и бросились отыгрываться. Три минуты после начала периода один гол отквитал Кевин Кларк. На 7-й минуте 5-ти минутное удаление заработал Евгений Бодыров, Анкипанс вместо Третьяка выпустил шестого полевого игрока и это принесло свои плоды — после отличной передачи Видделя Кларк забросил вторую шайбу в матче.

Ещё две минуты спустя Мэтью Майоне ударом издалека сделал счёт 3:5 и вернул, казалось бы, полностью пропавшую интригу. В оставшееся время динамовцы устроили настоящий прессинг хоккеистов "Сибири", но забить им так и не удалось. Зато это удалось "Сибири" и Романцеву, который на предпоследней минуте матча сделал хет-трик и установил окончательный счёт в матче — 6:3.

Это поражение стало для "Динамо" четвёртым подряд, а в последний восьми матчах "Динамо" одержало всего две победы. В следующем матче "Динамо" сыграет на выезде против астанинского "Барыса".