Вс, 7.10.2018
Не секрет, что заблокировать в "час икс" именно Сувалкский коридор, лишив Балтию единственного наземного транзита в "большую" континентальную Европу - давняя мечта престарелых "ястребов" из Генштаба РФ. Иван Пауков, комментатор TVNET

Chrome перестанет работать на 32 миллионах устройств

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

The Chrome logo is displayed at a Google event, Tuesday, Oct. 8, 2013 in New York. Google is introducing a $279 laptop that runs its Internet-centric Chrome operating system, borrowing many of the high-end features found in models that cost $1,000 or more. (AP Photo/Mark Lennihan) / TT / kod 436

ФОТО: AP/Scanpix

Браузер Google Chrome скоро перестанет работать на 32 миллионах Android-устройств. Как сообщает Xda-developers, прекращается поддержка операционной системы Android 4.1-4.3 Jelly Bean, что отразится на работе Google Chrome.

Согласно статистике Google, версия Android 4.1-4.3 Jelly Bean все еще установлена на 3,2% устройств на базе Android. В использовании сейчас находится около одного миллиарда смартфонов и планшетов Android. Таким образом, 3,2% - это 32 миллиона устройств.

То есть большое количество пользователей, которые не смогут обновить свой смартфон на более новую версию Android, останутся без Google Chrome.

Android 4.1 Jelly Bean вышла 10 июля 2012 года, а первая стабильная версия мобильного Chrome для Android - 27 июня 2012 года.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ