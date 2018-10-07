Chrome перестанет работать на 32 миллионах устройств

Согласно статистике Google, версия Android 4.1-4.3 Jelly Bean все еще установлена на 3,2% устройств на базе Android. В использовании сейчас находится около одного миллиарда смартфонов и планшетов Android. Таким образом, 3,2% - это 32 миллиона устройств.

То есть большое количество пользователей, которые не смогут обновить свой смартфон на более новую версию Android, останутся без Google Chrome.