Пн, 8.10.2018
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Чего ждать от зимней коллекции IKEA?

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ФОТО: Ikea/Publicitātes foto

Хотя, кажется, что до Рождества еще далеко, многие из нас постепенно начинают покупать подарки и новогодние украшения для дома. Перед началом большого праздничного безумия шведский мебельный гигант Ikea уже начинает продавать зимние товары. Вот, что нас ждет в новой коллекции.

ФОТО: Ikea/Publicitātes foto

В этом году рождественская коллекция Ikea особенно отличается богатыми цветами - темно-зеленым, синим, красным и фиолетовым. В новой зимней коллекции - подарочная упаковка, адвентовские венки, елочные украшения, столовые приборы и даже вещи, которые непосредственно не связаны с рождеством - посуда, подушки и мебель.

ФОТО: Ikea/Publicitātes foto

ФОТО: Ikea/Publicitātes foto

Зимняя коллекция, как и самая последняя коллекция Ikea 2019 года, выглядит роскошно - в аксессуарах преобладает золото и темные королевские цвета. Следует признать, что большинство товаров из новой коллекции не украшают традиционные новогодние символы - снеговики, ангелы, Санта-Клаусы, гномы и так далее. Поэтому предметы новой коллекции будут актуальны даже до и после праздников.

ФОТО: Ikea/Publicitātes foto

ФОТО: Ikea/Publicitātes foto

ФОТО: Ikea/Publicitātes foto

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