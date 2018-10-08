Чего ждать от зимней коллекции IKEA?

Хотя, кажется, что до Рождества еще далеко, многие из нас постепенно начинают покупать подарки и новогодние украшения для дома. Перед началом большого праздничного безумия шведский мебельный гигант Ikea уже начинает продавать зимние товары. Вот, что нас ждет в новой коллекции.