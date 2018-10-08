Реки соков, макаронные горы, или Ошибки родителей в питании малышей

У детей по сравнению со взрослыми другие приоритеты в питании: желудок малыша в пять раз меньше, чем у взрослого, а потребность в необходимых питательных веществах – почти в семь раз больше. Однако менее 10% родителей в Латвии знают, сколько питательных веществ необходимо ребенку. Об этом свидетельствует опрос, посвященный привычкам питания детей в возрасте 1-3 лет, который был проведен среди родителей кампанией Aptamil3*.
Поэтому сегодня, при участии экспертов и мамочек, дан старт просветительской кампании для родителей «Маленький – еще не большой». Ее цель – напомнить, какое именно питание подходит для малышей после года.
Результаты опроса родителей, представленнные 4 октября на мероприятии открытия кампании «Маленький – не большой», показывают:
хотя 76% родителей оценивают свои знания о подходящем для детей питании как хорошие, 42% мам и пап в Латвии ошибочно считают, что малыши в возрасте 1-3 лет могут есть все то же, что и взрослые.
К тому же значительная часть родителей уверены, что маленькому ребенку необходимо такое же количество питательных веществ, например, железа, витамина D и важных жирных кислот, как и взрослому.
Переход ребенка на меню полного спектра
Около 20% родителей признают, что как только дети достигают 6-месячного возраста, взрослые перестают готовить специальную еду для малышей. Большая часть – 67% – преждевременно прекращают это делать, когда ребенку исполняется год. «Ребенок в годовалом возрасте может начинать есть продукты всех продовольственных групп, однако переход на меню полного спектра необходимо проводить с умом, помня, что маленький – еще не большой.
«Если родители не уделяют должного внимания значению питания в развитии маленького ребенка, это вызывает хронические заболевания и риски возникновения проблем с обменом веществ в будущем»,
– предупреждает педиатр Анна Бирка, добавляя, что с новыми блюдами малыша надо знакомить постепенно.
Чтобы помочь родителям улучшить свои знания, Aptamil3 совместно с педиатром Анной Биркой, специалистом по питанию Гуной Рийкуре и вестницей здорового питания, мамой двоих сыновей Лаурой Гревиней в рамках кампании расскажут о питании, подходящем для малыша, достигшего годовалого возраста, и поделятся практическими советами и рецептами.
«Здоровое и подходящее ребенку питание не подразумевает то, что придется проводить весь день у плиты или опустошить кошелек.
Кроме того, подходящую еду можно приспособить к тому, что малышу уже по вкусу.
Большинству детей нравятся макароны – почему бы им не быть из чечевицы, питательная ценность которой намного выше?
Также можно добавлять овощи, например, свеклу – малыш не только получит дневную норму овощей, но и еда в тарелке будет ярко-розовой. А малыши ведь «едят глазами!»,
– делится опытом мама двух сыновей Лаура Гревиня.
Фруктовый сок – еда, а не напиток
88% родителей признают, что ожирение детей является актуальной проблемой. Однако почти половина родителей в меню маленьких детей регулярно включают подслащенные напитки: более половины (54%) в питании регулярно используют сладкие йогуртовые напитки, а почти треть – соки из пачек. Дети в возрасте 1-3 лет регулярно получают нездоровые лакомства: 51% между приемами пищи лакомятся конфетами или другими сладостями. Четверть детей Латвии в возрасте от 1 до 3 лет регулярно едят пирожные и булочки, а также творожные сырки. Специалист по питанию Гуна Рийкуре рассказывает, что все чаще сталкивается с проблемой ожирения среди школьников:
«Когда-то это были отдельные случаи; теперь почти в каждом классе есть по крайней мере несколько детей, родителям которых нужно было бы обратить особое внимание на вес ребенка».
Чтобы у ребенка раньше времени не возникли проблемы с обменом веществ, специалист по питанию рекомендует в меню малыша избегать соль – нет необходимости добавлять соль в процессе приготовления пищи или в готовую еду. Рекомендуется заменять соль пряностями, например, укропом, петрушкой, зеленым луком, тимьяном.
Также, если не приучить ребенка к сахару – сладким напиткам и сладостям, он и не будет их просить.
«Сахар дает быструю энергию, лишние калории и негативно влияет на аппетит ребенка, в то же время не пополняя организм малыша ценными питательными веществами.
Свежевыжатые соки могут время от времени заменять порцию фруктов или дополнить иногда прием пищи. Но родители не должны забывать – здоровые продукты тоже содержат сахар и калории, которые, будучи нерастраченными, могут образовывать резервы жира!», – напоминает Гуна Рийкуре.
Недостаток знаний родителей – помеха здоровому питанию детей
Среди главных причин, мешающих семье питаться здоровой пищей, 17% родителей упоминают нехватку знаний о здоровом питании, а 21% – нехватку времени на приготовление пищи.
Руководитель бренда Aptamil Агнесе Узрауга признает:
«Здоровое и предназначенное для малыша питание может быть даже очень вкусным – если только мы умеем его приготовить. Также есть достаточно много возможностей приготовить такую еду быстро и просто.
«Маленький – еще не большой» является ответом родителям, которым не хватает знаний области здорового питания.
В рамках кампании мы планируем не только обучать родителей принципам питания маленьких детей, но и делиться практическими рецептами приготовления пищи в мастер-классах под руководством Лауры Гревини, где мамочки будут учиться готовить пищу, подходящую своему малышу».
Больше информации о подходящем питании для малыша после года на www.aptaclub.lv
*Социальный опрос – опрос родителей проводился на портале maminuklubs.lv в августе – сентябре 2018 года. В опросе участвовали родители 590 детей, воспитывающих малышей в возрасте 1-3 лет.