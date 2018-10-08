Реки соков, макаронные горы, или Ошибки родителей в питании малышей

Поэтому сегодня, при участии экспертов и мамочек, дан старт просветительской кампании для родителей «Маленький – еще не большой». Ее цель – напомнить, какое именно питание подходит для малышей после года.

Результаты опроса родителей, представленнные 4 октября на мероприятии открытия кампании «Маленький – не большой», показывают:

хотя 76% родителей оценивают свои знания о подходящем для детей питании как хорошие, 42% мам и пап в Латвии ошибочно считают, что малыши в возрасте 1-3 лет могут есть все то же, что и взрослые.

К тому же значительная часть родителей уверены, что маленькому ребенку необходимо такое же количество питательных веществ, например, железа, витамина D и важных жирных кислот, как и взрослому.

Переход ребенка на меню полного спектра

Около 20% родителей признают, что как только дети достигают 6-месячного возраста, взрослые перестают готовить специальную еду для малышей. Большая часть – 67% – преждевременно прекращают это делать, когда ребенку исполняется год. «Ребенок в годовалом возрасте может начинать есть продукты всех продовольственных групп, однако переход на меню полного спектра необходимо проводить с умом, помня, что маленький – еще не большой.

«Если родители не уделяют должного внимания значению питания в развитии маленького ребенка, это вызывает хронические заболевания и риски возникновения проблем с обменом веществ в будущем»,

– предупреждает педиатр Анна Бирка, добавляя, что с новыми блюдами малыша надо знакомить постепенно.

Чтобы помочь родителям улучшить свои знания, Aptamil3 совместно с педиатром Анной Биркой, специалистом по питанию Гуной Рийкуре и вестницей здорового питания, мамой двоих сыновей Лаурой Гревиней в рамках кампании расскажут о питании, подходящем для малыша, достигшего годовалого возраста, и поделятся практическими советами и рецептами.

«Здоровое и подходящее ребенку питание не подразумевает то, что придется проводить весь день у плиты или опустошить кошелек.

Кроме того, подходящую еду можно приспособить к тому, что малышу уже по вкусу.

Большинству детей нравятся макароны – почему бы им не быть из чечевицы, питательная ценность которой намного выше?

Также можно добавлять овощи, например, свеклу – малыш не только получит дневную норму овощей, но и еда в тарелке будет ярко-розовой. А малыши ведь «едят глазами!»,

– делится опытом мама двух сыновей Лаура Гревиня.

Фруктовый сок – еда, а не напиток