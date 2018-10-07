Октоберфест в Мюнхене посетили шесть миллионов человек

Посетители 185-го Октоберфеста выпили около 7,5 млн литров пива. Литровая кружка пива в этом году стоила около 11,50 евро - в среднем на 55 центов больше, чем год назад. При этом количество съеденного, по первым оценкам организаторов, увеличилось на 10%.

Несмотря на возросший поток гостей, число совершенных правонарушений снизилось почти на 10%. По данным полиции, сократилось количество сексуальных преступлений, краж сумок и драк с применением пивных кружек.

Праздник омрачила смерть одного из гостей в результате потасовки.

За порядком на Октоберфесте следили около 600 полицейских, имевших закрепленные на одежде видеокамеры, и сотни охранников частных агентств.