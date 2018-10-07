Грузовик с Ани Лорак разбился в Татарстане: СМИ сообщают о гибели одного человека

Похоже, Ани Лорак преследует череда неудач. Летом появилась информация, что супруг певицы уже давно изменяет ей с киевской моделью, после чего он даже съехал из семейного гнездышка. А на днях СМИ сообщили о бракоразводном процессе Ани Лорак, пишет СтарХит.
Сегодня стало известно, что 5 октября на 919-м километре федеральной трассы М-7 в Татарстане грузовик «Камаз» из команды певицы столкнулся с легковым автомобилем «Тойота Камри». Вероятнее всего, фура перевозила концертное оборудование в другие города, когда водитель иномарки, превысив скорость, выехал на встречную полосу, врезавшись в грузовик. По некоторой информации, мужчина, который сидел за рулем иномарки погиб, на месте ведутся следственные мероприятия.
Отметим, что 7 октября артистка приедет в Челябинск, чтобы представить свое новое шоу «Diva», а 8 октября должна выступить в екатеринбургском концертном зале «Космос».
Певица пока никак не прокомментировала инцидент.
Стоит отметить, что певица сама несколько раз попадала в серьезные аварии и была на волосок от смерти.