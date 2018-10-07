Грузовик с Ани Лорак разбился в Татарстане: СМИ сообщают о гибели одного человека

Сегодня стало известно, что 5 октября на 919-м километре федеральной трассы М-7 в Татарстане грузовик «Камаз» из команды певицы столкнулся с легковым автомобилем «Тойота Камри». Вероятнее всего, фура перевозила концертное оборудование в другие города, когда водитель иномарки, превысив скорость, выехал на встречную полосу, врезавшись в грузовик. По некоторой информации, мужчина, который сидел за рулем иномарки погиб, на месте ведутся следственные мероприятия.