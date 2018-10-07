Землетрясение в Индонезии: поиск жертв хотят прекратить

о заявлению представителей Нацагентства по борьбе со стихийными бедствиями, тех, кто не будет найден до четверга, признают пропавшими без вести, и, вероятно, погибшими.

После прекращения поисковых операций власти сосредоточатся на оказание помощи не менее 70 тыс. человек, перемещенных в результате стихийного бедствия.

По официальным данным, жертвами стихии стали 1 754 человек, травмы и ранения получили 2 549 человек.