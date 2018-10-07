Китаец напал на прохожих и врезался в толпу на авто, есть жертвы
7 октября 2018, 22:39
В китайском городе Нинбо вооруженный ножом мужчина напал на прохожих, а потом совершил наезд на людей на автомобиле. Как сообщает Beijing News, инцидент произошел в районе Бэйлунь.
Так, мужчина после личного конфликта ранил ножом прохожих, а затем наехал на толпу на автомобиле. В результате погибли два человека, а 16 получили ранения.
Подозреваемый задержан. В полиции отметили, что не считают происшествие терактом, это был личный конфликт.