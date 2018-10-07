Пн, 8.10.2018
Есть такая поговорка: "Приготовь ребенка к пути, а не путь для ребенка". Так вот - электронные журналы во многом ведут ребенка не в том направлении... Эрика Сташкевич, журналист TVNET

Китаец напал на прохожих и врезался в толпу на авто, есть жертвы

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Иллюстративное фото

ФОТО: REUTERS/SCANPIX

В китайском городе Нинбо вооруженный ножом мужчина напал на прохожих, а потом совершил наезд на людей на автомобиле. Как сообщает Beijing News, инцидент произошел в районе Бэйлунь.

Так, мужчина после личного конфликта ранил ножом прохожих, а затем наехал на толпу на автомобиле. В результате погибли два человека, а 16 получили ранения.

Подозреваемый задержан. В полиции отметили, что не считают происшествие терактом, это был личный конфликт.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ