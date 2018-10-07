Пн, 8.10.2018
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Пропавший президент Интерпола до исчезновения послал жене фото ножа

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ФОТО: AFP/LETA

Президент Интерпола Мэн Хунвэй, пропавший в Китае, до исчезновения отправил своей жене Грэйс Мэнг фото ножа. Об этом женщина рассказала агентству Associated Press.

По ее мнению, таким способом он попытался предупредить ее об опасности. За четыре минуты до этого он прислал ей СМС «Жди моего звонка».

О пропаже мужчины сообщалось 5 октября.

64-летний Хунвэй 29 сентября отправился из Франции в Китай и с тех пор не выходил на связь.

Позднее стало известно, что он задержан властями Китая по подозрению в коррупционной деятельности — якобы он оказывал содействие компании, работающей в сфере борьбы с киберпреступностью, при получении контрактов.

Мэн Хунвэй до назначения на пост президента Интерпола осенью 2016 года работал на должности заместителя министра общественной безопасности Китая, а также возглавлял Национальное центральное бюро Интерпола в КНР.

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