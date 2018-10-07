Пропавший президент Интерпола до исчезновения послал жене фото ножа

По ее мнению, таким способом он попытался предупредить ее об опасности. За четыре минуты до этого он прислал ей СМС «Жди моего звонка».

О пропаже мужчины сообщалось 5 октября.

64-летний Хунвэй 29 сентября отправился из Франции в Китай и с тех пор не выходил на связь.

Позднее стало известно, что он задержан властями Китая по подозрению в коррупционной деятельности — якобы он оказывал содействие компании, работающей в сфере борьбы с киберпреступностью, при получении контрактов.